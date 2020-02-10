Власти Башкирии обязали глав районов выделить полицейским жилье

В качестве примера он привел тот факт, что два пункта полиции на улице Зорге в Уфе осенью и весной подтапливаются сточными водами, а в одном из пунктов Аскинского района нет входной двери, вскрыты полы и не отапливается помещение. Существует, по словам замначальника, также и нехватка помещений.