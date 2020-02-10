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Posted 10 февраля 2020, 08:54

Published 10 февраля 2020, 08:54

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Власти Башкирии обязали глав районов выделить полицейским жилье

Власти Башкирии обязали глав районов выделить полицейским жилье

10 февраля 2020, 08:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На оперативном совещании в правительстве Башкирии выяснилось, что есть проблемы и со служебными помещениями.

Замначальника полиции по охране общественного порядка МВД республики Артур Сайфуллин сообщил, что в настоящий момент в 416 из 594 пунктов полиции требуется косметический ремонт, еще в 30 нужен капитальный ремонт, 148 пунктов находятся в удовлетворительном состоянии.

В качестве примера он привел тот факт, что два пункта полиции на улице Зорге в Уфе осенью и весной подтапливаются сточными водами, а в одном из пунктов Аскинского района нет входной двери, вскрыты полы и не отапливается помещение. Существует, по словам замначальника, также и нехватка помещений.

Отдельно Артур Сайфуллин остановился и на проблеме некомплекта личного состава ППС. В качестве причины он назвал низкий уровень обеспеченности жильем, так как около 70 процентов личного состава ППС Уфы, к примеру, приезжие из районов.

«Они проживают у родственников или на съемных квартирах. Отмечу, что после того, как передали общежитие УВД Уфы в муниципальную собственность, служебное жилье сотрудникам ППС за счет органов власти и местного самоуправления не предоставлялось. Кроме этого, оставляет желать лучшего условия несения постовой службы нарядов ППС», – отметил он.

Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам доклада отметил, что поручает главам муниципалитетов провести совещания и обсудить на них ремонт служебных помещений.

«Картина не самая страшная. Вторая история, я бы попросил о возможности выделения комнат, оказать содействие в обеспечении жильем. Но за год это не сделаем, это большая работа», – отметил он.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Полиция
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