Власти Башкирии обязали глав районов выделить полицейским жилье

Posted 10 февраля 2020, 08:54
Published 10 февраля 2020, 08:54
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
Замначальника полиции по охране общественного порядка МВД республики Артур Сайфуллин сообщил, что в настоящий момент в 416 из 594 пунктов полиции требуется косметический ремонт, еще в 30 нужен капитальный ремонт, 148 пунктов находятся в удовлетворительном состоянии.
В качестве примера он привел тот факт, что два пункта полиции на улице Зорге в Уфе осенью и весной подтапливаются сточными водами, а в одном из пунктов Аскинского района нет входной двери, вскрыты полы и не отапливается помещение. Существует, по словам замначальника, также и нехватка помещений.
Отдельно Артур Сайфуллин остановился и на проблеме некомплекта личного состава ППС. В качестве причины он назвал низкий уровень обеспеченности жильем, так как около 70 процентов личного состава ППС Уфы, к примеру, приезжие из районов.
«Они проживают у родственников или на съемных квартирах. Отмечу, что после того, как передали общежитие УВД Уфы в муниципальную собственность, служебное жилье сотрудникам ППС за счет органов власти и местного самоуправления не предоставлялось. Кроме этого, оставляет желать лучшего условия несения постовой службы нарядов ППС», – отметил он.
«Картина не самая страшная. Вторая история, я бы попросил о возможности выделения комнат, оказать содействие в обеспечении жильем. Но за год это не сделаем, это большая работа», – отметил он.