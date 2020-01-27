Чиновница прогнала, полиция поддержала: сирота из Уфы с двумя детьми вышла на пикет

Сегодня, 27 января, жительница Демского района Уфы Наталья Зырянова провела одиночный пикет напротив здания администрации Уфы.

О ее проблеме мы уже писали. Почти 20 лет из своих 37-ми она борется с властями за предоставление жилья, полагающегося ей по закону, как сироте, по окончании детского дома. Сейчас женщина вынуждена жить в бане, приспособленной под жилье. Вместе с ней проживают двое сыновей школьного возраста. Очередь Натальи постоянно сдвигается, так что она становится все дальше и дальше от своей будущей квартиры.

Сегодня Наталья поехала сначала в отдел, координирующий вопросы предоставления жилья. Его сотрудники проверили по компьютеру ее очередь и сообщили, что она наступит еще не скоро.

- После этого я не выдержала и начала ругаться, потому что мое терпение на исходе. Сколько можно надо мной издеваться? – поделилась эмоциями Наталья.

– Когда я вышла на пикет, ко мне подошла сотрудница мэрии и сказала, чтобы я отошла от здания на 50 метров. Но я не стала двигаться с места. Потом подходили сотрудники полиции, спросили, в чем дело, я рассказала. Они сказали, что у них есть знакомые сироты, добиваются жилья как я. И никто им не помогает.

Неделю назад Наталья провела пикет возле Дома Республики. Она тогда рассказала нехитрую историю своей жизни.

- Я сама родом из Благовещенского района. Оттуда меня забрали в Уфу, в Дом ребенка. Потом из Уфы в Белорецк, село Узян – там я уже воспитывалась 15 лет. Окончила 9 классов, поступила в училище на штукатура-маляра, а за год до окончания учебы встала на очередь на получение жилья в Калининском районе Уфы. Должна была получить жилье еще в 2000 году, когда закончила училище, но тогда мне его так и не дали, тоже кормили обещаниями. Потом я вышла замуж, и чиновники, видимо, успокоились, решили, что жилье мне больше не нужно. Однако семейная жизнь у меня не сложилась. Потом муж отобрал детей, обманом добился, чтобы меня лишили родительских прав. Я боролась и восстановила права на детей, теперь мне их вернули. Но жилья как не было, так и нет. Живем в садовом товариществе, в бане, которую нам отдали под жилье мои знакомые, - сообщила журналистам Наталья.

После пикета Наталья сообщила, что к ее сыну в школе стали подходить учителя и задавать вопросы о семье. Мальчикам 10 и 11 лет. Им приходится ходить в школу по проезжей части 2,5 км до ближайшей школы. Вопрос о том, чтобы за ними заезжал утром школьный автобус, похоже, кроме Натали, мало кого волнунт.

Напомним, проблема с обеспечением жильем детей-сирот в российских регионах не так давно попала под пристальный контроль на федеральном уровне.