Экс-директор ТД «Башспирт» поскандалила с полицией из-за похищенного алкоголя

Отдел по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления МВД по РБ возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора Торгового дома «Башспирт» Ольги Винниковой. Медиакорсети стали известны интересные подробности дела.

Напомним, год назад, после того, как на предприятии сменилось руководство, Контрольно-счетной палатой республики была проведена проверка, установившая существенные нарушения в деятельности бывшего менеджмента. Итоговые материалы были переданы в правоохранительные органы.

Далее, уже в рамках проверки, организованной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного УВД совместно с ревизионной службой «Башспирта», был выявлен факт кражи алкогольной продукции с предприятий «Башспирта» и установлено место хранения похищенного - это гаражный бокс по улице Летчиков, 1 в Уфе. Там было изъято 13 237 бутылок с алкоголем на общую сумму 2 735 247 рублей 46 копеек.

В рамках оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что к похищению может быть причастна бывший директор ООО Торговый дом «Башспирт» Ольга Винниковой. По версии следствия, она использовала свое служебное положение и, обладая сведениями о закрытии 30 фирменных магазинов компании, расположенных в разных населенных пунктах республики, организовала транспортировку продукции из них на один из складов «Башспирта». Затем алкоголь был списан по подложным актам.

Позже по предварительному сговору с неустановленными лицами Винникова поспособствовала доставке краденной продукции в гаражный бокс кооператива «Ласточка» по улице Летчиков, 1 в уфимском микрорайоне Затон.

Эпизод с участием Винниковой, происшедший во время изъятия похищенной продукции стражами порядка из гаражного бокса, можно было бы назвать курьезным, если бы не его серьезные последствия. Экс-директор торгового дома «Башспирт», по сути, разоблачила себя сама, когда подъехала к месту событий и стала выяснять у правоохранителей, по какому праву они увозят конфискованный алкоголь.

Таким образом причинение материального ущерба ООО ТД «Башспирт» в особо крупном размер, подкрепленное достаточным количеством улик, указывающих на совершенное преступление, стало основанием для возбуждения уголовного дела.