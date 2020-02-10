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Posted 10 февраля 2020, 11:03

Published 10 февраля 2020, 11:03

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Башкирии рассказали, как конкретно планируют материально поддержать дружинников

В Башкирии рассказали, как конкретно планируют материально поддержать дружинников

10 февраля 2020, 11:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутаты Курултая Башкирии планируют расширить перечень мер поддержки дружинников.

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, решение связано с тем, что в настоящий момент народные дружины держатся на энтузиазме. В связи с этим, по его словам, численность дружин сократилась на тысячу человек. «Очевидно, что мотивировать людей нужно иначе, в том числе материально», – отметил он.

В качестве мер рассматривают предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, а также страхование жизни и здоровья. Толкачев добавил, что полезный опыт уже работает в Межгорье, где действует почасовая оплата дружинников на охране общественного порядка.

Все расходы, добавил парламентарий, будут профинансированы региональным бюджетом через субсидирование затрат муниципалитетов.

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