В Башкирии рассказали, как конкретно планируют материально поддержать дружинников

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, решение связано с тем, что в настоящий момент народные дружины держатся на энтузиазме. В связи с этим, по его словам, численность дружин сократилась на тысячу человек. «Очевидно, что мотивировать людей нужно иначе, в том числе материально», – отметил он.