В Башкирии рассказали, как конкретно планируют материально поддержать дружинников

Posted 10 февраля 2020, 11:03
Published 10 февраля 2020, 11:03
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, решение связано с тем, что в настоящий момент народные дружины держатся на энтузиазме. В связи с этим, по его словам, численность дружин сократилась на тысячу человек. «Очевидно, что мотивировать людей нужно иначе, в том числе материально», – отметил он.
В качестве мер рассматривают предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, а также страхование жизни и здоровья. Толкачев добавил, что полезный опыт уже работает в Межгорье, где действует почасовая оплата дружинников на охране общественного порядка.
Все расходы, добавил парламентарий, будут профинансированы региональным бюджетом через субсидирование затрат муниципалитетов.