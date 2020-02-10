В мэрии Уфы рассказали о ежемесячных выплатах для детей от 3 до 7 лет
10 февраля, 10:13ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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В администрации города сообщили о размере выплат для малоимущих семей республики.
Речь идет о тех семьях, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума и в которых есть дети от 3 до 7 лет.
В 202 году власти Уфы обещают, что размер такой выплаты составит около 4,9 тысячи рублей. Выплаты, вне зависимости от даты подачи заявления, будут выданы за весь период, начиная с января.
Ранее Медиакорсеть писала о льготах на школьное питание для жителей республики. На бесплатное питание учеников начальной школы республика выделить 266 млн рублей. На бесплатное горячее питание планируется организовать к концу 2023 года. К 1 сентября 2020 года оно будет организовано в тех школах, где созданы для этого условия.
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