В мэрии Уфы рассказали о ежемесячных выплатах для детей от 3 до 7 лет

Речь идет о тех семьях, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума и в которых есть дети от 3 до 7 лет.

В 202 году власти Уфы обещают, что размер такой выплаты составит около 4,9 тысячи рублей. Выплаты, вне зависимости от даты подачи заявления, будут выданы за весь период, начиная с января.