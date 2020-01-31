Земля или деньги: в Уфе депутаты поддержали закон о выплате 250 тысяч многодетным
В первом чтении утвержден законопроект о денежной выплате вместо земельного участка.
В парламенте республики в первом чтении утвердили законопроект о денежной компенсации в размере 250 тысяч рублей вместо предоставления им земельного участка.
Согласно проекту закона, теперь многодетные семьи и семьи с ребенком, имеющим инвалидность, смогут получить деньги вместо земли.
По словам замминистра земельных и имущественных отношений Дмитрия Суслина, выплату предоставлять будут только с согласия получателей. Семьям дадут право выбора – земля или деньги. При этом чиновник заявил, что законопроект разрабатывался с учетом опыта Оренбургской области и Пермского края. Правда, там сумма выплат составляет не 250, а 210 и 220 тысяч соответственно.
Инициатива вызвала противоречия. К примеру, член фракции ЛДПР, как пишет РБК-Уфа, выразил сомнения в том, что законопроект сможет выполнить поставленные президентом России цели по улучшению жилищных условий граждан.
«Люди просто потратят эти деньги, чтобы погасить кредиты, но в будущем смогут остаться без необходимой земельной льготы», - заключил Ринат Зайнуллин. По его словам, более действующей мерой будет выдача сертификата, который должен простимулировать многодетные семьи на улучшение жилищных условий.
«Деньги останутся в бюджете. Строительство вести будет застройщик», - предложил Зайнуллин.
Выразил свои сомнения также и доктор экономических наук, депутат Рустем Ахунов. Он заявил, что ко второму чтению законопроект обязательно должен быть видоизменен. Известно, что только на начало 2020 года в очереди на получение бесплатного земельного участка стоят 13 057 семей, у 2427 семей есть несовершеннолетний ребенок, имеющий инвалидность. Несмотря на озвученные возражения, законопроект в первом чтении приняли: «за» проголосовали 101 депутат, двое воздержались, шесть депутатов не голосовали.
Ранее подобные горячие споры вызвал новый маткапитал, предложенныей президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, 15 января, в ходе своего традиционного послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин пообещал выдавать маткапитал в размере 466 тысяч рублей за первенца. При рождении второго — еще 150 тысяч. Третий же младенец в семье «поможет» частично покрыть ипотеку. От этой новости социальные сети буквально взорвались. Часть людей посчитала, что подобная мера действительно станет отличной опорой для молодых семей. Другая же часть выразила мнение, что маткапитал за первенца приведет только к еще большему усилению бедности. Медиакорсеть выслушала мнения сторон и пришла к неутешительным выводам.