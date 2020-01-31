Земля или деньги: в Уфе депутаты поддержали закон о выплате 250 тысяч многодетным

В парламенте республики в первом чтении утвердили законопроект о денежной компенсации в размере 250 тысяч рублей вместо предоставления им земельного участка.

Согласно проекту закона, теперь многодетные семьи и семьи с ребенком, имеющим инвалидность, смогут получить деньги вместо земли.

По словам замминистра земельных и имущественных отношений Дмитрия Суслина, выплату предоставлять будут только с согласия получателей. Семьям дадут право выбора – земля или деньги. При этом чиновник заявил, что законопроект разрабатывался с учетом опыта Оренбургской области и Пермского края. Правда, там сумма выплат составляет не 250, а 210 и 220 тысяч соответственно.

Инициатива вызвала противоречия. К примеру, член фракции ЛДПР, как пишет РБК-Уфа, выразил сомнения в том, что законопроект сможет выполнить поставленные президентом России цели по улучшению жилищных условий граждан.

«Люди просто потратят эти деньги, чтобы погасить кредиты, но в будущем смогут остаться без необходимой земельной льготы», - заключил Ринат Зайнуллин. По его словам, более действующей мерой будет выдача сертификата, который должен простимулировать многодетные семьи на улучшение жилищных условий.

«Деньги останутся в бюджете. Строительство вести будет застройщик», - предложил Зайнуллин.

Выразил свои сомнения также и доктор экономических наук, депутат Рустем Ахунов. Он заявил, что ко второму чтению законопроект обязательно должен быть видоизменен. Известно, что только на начало 2020 года в очереди на получение бесплатного земельного участка стоят 13 057 семей, у 2427 семей есть несовершеннолетний ребенок, имеющий инвалидность. Несмотря на озвученные возражения, законопроект в первом чтении приняли: «за» проголосовали 101 депутат, двое воздержались, шесть депутатов не голосовали.

Ранее подобные горячие споры вызвал новый маткапитал, предложенныей президентом РФ Владимиром Путиным.