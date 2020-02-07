Депутаты Башкирии подготовили поправки о референдуме, гербе, правительстве и судах

Башкирский парламент внес в Госдуму поправки федерального закона в следующие правовые акты: «О референдуме Российской Федерации», «О Государственном гербе Российской Федерации», «О Правительстве Российской Федерации» и «О военных судах Российской Федерации».
«Предложенные нами изменения связаны с устранением правовой коллизии», – сообщил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев. В качестве примера он привел, что в правовое поле несколько лет назад вместо медицинские учреждения», «образовательные учреждения» ввели понятия «медицинские организации», «образовательные организации», однако в некоторых актах сохранилась некорректная терминология.
По данным пресс-службы парламента, законопроект прошел предварительное рассмотрение и получил положительное заключение. Текст проекта направлен в Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.