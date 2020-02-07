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Депутаты Башкирии подготовили поправки о референдуме, гербе, правительстве и судах

7 февраля 2020, 06:39
Фото: МедиаКорСеть
Константин Толкачев сообщил, что поправки связаны с «правовой коллизией».

Башкирский парламент внес в Госдуму поправки федерального закона в следующие правовые акты: «О референдуме Российской Федерации», «О Государственном гербе Российской Федерации», «О Правительстве Российской Федерации» и «О военных судах Российской Федерации».

«Предложенные нами изменения связаны с устранением правовой коллизии», – сообщил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев. В качестве примера он привел, что в правовое поле несколько лет назад вместо медицинские учреждения», «образовательные учреждения» ввели понятия «медицинские организации», «образовательные организации», однако в некоторых актах сохранилась некорректная терминология.

По данным пресс-службы парламента, законопроект прошел предварительное рассмотрение и получил положительное заключение. Текст проекта направлен в Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

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#Новости#Законы / Законопроекты#Закон#Алия Фатхиева#Политика
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