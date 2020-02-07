Депутаты Башкирии подготовили поправки о референдуме, гербе, правительстве и судах

«Предложенные нами изменения связаны с устранением правовой коллизии», – сообщил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев. В качестве примера он привел, что в правовое поле несколько лет назад вместо медицинские учреждения», «образовательные учреждения» ввели понятия «медицинские организации», «образовательные организации», однако в некоторых актах сохранилась некорректная терминология.