В Башкирии поправки в Конституцию приняли по WhatsApp

В «Проуфу» сообщили, что сразу три депутата заявили, что все обсуждение по предложенным поправкам прошло в мессенджере. Пленарного заседания по этому вопросу не было, голосования прошло заочно.

Депутаты Дмитрий Чувилин (КПРФ), Вячеслав Рябов (ЛДПР) и Руфина Шагапова («Зеленые») заявили изданию, что никаких нарушений в этой процедуре не было, так как такой метод также предусмотрен регламентом.