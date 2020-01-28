Спикер парламента Башкирии выступил против «экзотических» поправок в Конституцию

Председатель Государственного Собрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев заявил, что, в частности, против предложения закрепить роль русского народа как государствообразующего. Это предложение он назвал экзотическими и противоречащим Конституции.

Парламентарий высказался, что Россия всегда развивалась и формировалась как многонациональное государство, в основе которого «взаимное уважение равных прав всех населяющих ее этносов»

«Поэтому такие идеи противоречат не только уже закрепленному в Конституции принципу многонациональности Российской Федерации, но и исторической логике развития нашей страны», – отметил он.