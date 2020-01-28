Спикер парламента Башкирии выступил против «экзотических» поправок в Конституцию
Сегодня, 28 января, Константин Толкачев выступил с пламенной речью против изменения Конституции, если она противоречит свободе граждан.
Председатель Государственного Собрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев заявил, что, в частности, против предложения закрепить роль русского народа как государствообразующего. Это предложение он назвал экзотическими и противоречащим Конституции.
Парламентарий высказался, что Россия всегда развивалась и формировалась как многонациональное государство, в основе которого «взаимное уважение равных прав всех населяющих ее этносов»
«Поэтому такие идеи противоречат не только уже закрепленному в Конституции принципу многонациональности Российской Федерации, но и исторической логике развития нашей страны», – отметил он.
По словам Толкачева, в ближайшее время будет проведена встреча парламента с общественностью, где обсудят возможные поправки в Конституцию. Он считает, что все поправки будут вноситься только если они улучшат жизнь жителей России.