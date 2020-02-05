На дорогах Башкирии выросла смертность

Несмотря на усиленную борьбу со смертностью на региональных дорогах, в январе в республике в результате ДТП погиб 41 человек.
В госавтоинспекции привели для сравнения, что в 2018 году в результате ДТП погибло 33 человека. Всего в течение месяца зарегистроировали 276 аварий, причина которых в половине была из-за неудовлетворительных дорожных условий.
В числе таковых условий в ведомстве выделили неочищенные тротуары, отсутствие разметки, пешеходных ограждений, дорожных знаков.
На трассах большая часть аварий произошла также из-за сложных погодных условий. Выяснилось, что парк спецтехники изношен и не в состоянии выполнить весь объем по очистке дорог. Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение закупить дополнительную спецтехнику.