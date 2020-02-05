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На дорогах Башкирии выросла смертность

5 февраля 2020, 06:16
Фото: МЧС по Башкирии
Январь в республике начался с большого количество смертей на дорогах.

Несмотря на усиленную борьбу со смертностью на региональных дорогах, в январе в республике в результате ДТП погиб 41 человек.

В госавтоинспекции привели для сравнения, что в 2018 году в результате ДТП погибло 33 человека. Всего в течение месяца зарегистроировали 276 аварий, причина которых в половине была из-за неудовлетворительных дорожных условий.

В числе таковых условий в ведомстве выделили неочищенные тротуары, отсутствие разметки, пешеходных ограждений, дорожных знаков.

На трассах большая часть аварий произошла также из-за сложных погодных условий. Выяснилось, что парк спецтехники изношен и не в состоянии выполнить весь объем по очистке дорог. Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение закупить дополнительную спецтехнику.

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