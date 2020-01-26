В Башкирии в страшной аварии погибла маленькая девочка и папа

В госавтоинспекции сообщили, что в Бирском районе сегодня, 26 января произошла смертельная авария, которая унесла жизни двух человек. ДТП зафискировано на 88 км автодороги Уфа-Янаул.

По данным ведомства, в результате столкновения встречной «Лады Калины» и грузовика Volvo погибла несовершеннолетняя девочка и водитель Лады. В ГИБДД отметили, что они скончались на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой.