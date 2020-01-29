Под Сургутом в аварии скончались два человека

Как сообщает muksun.fm, в результате столкновения легковой автомобиль оказался сильно смят. В аварии скончалась водитель Kia, а также пассажирка на переднем сиденье. В больницу была доставлена еще одна 16-летняя пассажирка легкового автомобиля.