Под Сургутом в аварии скончались два человека

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На автодороге Сургут - Нижневартовск в Сургутском районе 25 января столкнулись легковая иномарка Kia Rio и грузовой автомобиль International.
Как сообщает muksun.fm, в результате столкновения легковой автомобиль оказался сильно смят. В аварии скончалась водитель Kia, а также пассажирка на переднем сиденье. В больницу была доставлена еще одна 16-летняя пассажирка легкового автомобиля.
Всего на выходных на территории ХМАО зарегистрированы 18 ДТП, в которых травмы получили 31 человек, и два человека скончались.
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