Внимание, коронавирус: авиасообщение Башкирии с Китаем полностью прекращено

- Нам поступил целы ряд указания с минздрава России по поводу профилактики коронавируса, - уточнил глава Башкирии Радий Хабиров. - Слава Богу, фактов заболеваний коронавирусом на территории республики нет, запас медикаментов есть. Мы готовы к любым последствиям, все силы и средства у нас для этого имеются. Дай Бог, чтобы мы эту беду прошли без потерь. Минздрав должен быть начеку.