Внимание, коронавирус: авиасообщение Башкирии с Китаем полностью прекращено

Сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов сообщил о том, что с 1 февраля регулярное виасообщение с Китаем посредством российских и китайских авиакомпаний временно приостановлено. Все жители Башкирии, желавшие вернуться в Россию, получили возможность сделать это на прошлой неделе.
Запрет на авиаперелеты касается не только пассажирских, но и коммерческих грузовых рейсов.
- Если пассажир не вылетел в Китай из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем не делать этого без крайней необходимости, - отметил докладчик. - Если же пассажир принял решение отказаться от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета.
- Нам поступил целы ряд указания с минздрава России по поводу профилактики коронавируса, - уточнил глава Башкирии Радий Хабиров. - Слава Богу, фактов заболеваний коронавирусом на территории республики нет, запас медикаментов есть. Мы готовы к любым последствиям, все силы и средства у нас для этого имеются. Дай Бог, чтобы мы эту беду прошли без потерь. Минздрав должен быть начеку.