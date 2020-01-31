Внимание, коронавирус: в выходные из Китая в Уфу вернутся два последних авиарейса

В предстоящие выходные, 1 и 2 февраля, из Китая в Уфу ожидается прибытие двух последних рейсов с жителями Башкирии, оказавшимися там и пожелавшими вернуться домой. Об этом на недавней пресс-конференции сообщил начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Олег Мавлютов.

Напомним, пока аэропорт ограничил авиасообщение с Китаем, где сейчас бушует эпидемия опасного коронавируса, только на прилет. Вылеты в эту страну прекращены.

- До понедельника из Китая в Уфу прибудут два последних авиарейса. По прилёту всех пассажиров прямо на борту воздушного судна осмотрят с помощью тепловизора, - уточнил Олег Мавлютов.

До сих пор у проверяющих вызвало тревогу состояние 12 пассажиров с повышенной температурой. Пятеро из них были госпитализированы, включая двухлетнего ребенка. Биологические материалы были направлены на срочную экспертизу в Новосибирск. К счастью, плохие подозрения не подтвердились. У пассажиров была обычная сезонная простуда.

До недавнего времени на курортах острова Хайнань находились около 700 туристов из Башкирии. В основном все они должны вернуться в Уфу. Туроператоры прекратили продажу путевок в Китай.

- У них температура немного превышает 37 градусов, что нехарактерно для нового коронавируса, при котором температура обычно сразу бывает 39, – пояснил Олег Мавлютов.

При этом проверку тепловизором в аэропорту проходят не только авиапассажиры из Китая, но и те, кто прилетел из других стран Азии.

Тем временем среди жителей Уфы уже отмечены проявления паники. В основном это выражается в негативном отношении к китайцам, находящимся в городе. Так, в одной из школ родители потребовали не принимать на педагогическую практику студентом Башгоспедуниверситета из Китая, хотя они приехали в Уфу за несколько месяцев до эпидемии.