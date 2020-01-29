Число авиапассажиров, прилетевших в Уфу с подозрением на коронавирус, достигло 12

Сегодня, 29 января, на пресс-конференции начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по Башкирии Олег Мавлютов изложил последние новости на тему коронавируса, касающиеся Башкирии.

По его словам, число авиапассажиров, у которых была зафиксирована по прилету в Уфу из Китая высокая температура, достигло 12 человек.

- Всех их тщательно осмотрели медики, к счастью, у них подозрения на коронавирус были сразу сняты, - пояснил представитель Роспотребнадзора.

Сначала тревожный рейс из Китая прибыл 23 января. В тот день у девяти пассажиров была зафиксирована высокая температура, однако, к счастью, подозрения не подтвердились после осмотра у врачей. Тем не менее на следующий день, 24 января, были госпитализированы взрослый и несовершеннолетний ребенок с этого рейса, пожаловавшиеся на недомогание. Результаты лабораторных исследований коронавирус не выявили.

Еще один сложный авиарейс из Китая прибыл в Уфу 27 января. На следующий день после прилета в больницу с признаками инфекционного заболевания были доставлены женщина с ребенком и мужчина, прибывшие данным рейсом. Результаты их обследованиям отправлены в Новосибирскую лабораторию «Вектор». Результаты пока неизвестны.

Таким образом, пока речь идет в общей сложности о 12 случаях подозрения на коронавирус, которые остались не подтверждены более скрупулезными исследованиями.

По данным сотрудников Роспотребнадзора РБ, сейчас ни в Башкирии, ни в целом по России случаев заражения коронавирусом нет. Однако это не значит, что стоит расслабиться.

Авиасообщение с Китаем будет прекращено, когда в Уфу вернутся все жители Башкирии, находящиеся там. Рекомендовано воздержаться от почтового сообщения с жителями Китая.

В то же время, по данным Медиакорсети, в Уфе отмечены случаи чересчур грубого обращения с китайскими студентами, обучающимися в наших вузах.