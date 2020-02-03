В Башкирии планируют выделить еще больше средств на ремонт сельских дорог

Увеличение объема финансирования запланировано на 2020 год на 30,1% до 900 млн рублей. Об этом на правительственном заседании сообщил председатель регионального госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.
Программа, напомним, запущена по инициативе Радия Хабирова. Согласно ей до 2024 года планируется благоустраивать сельские дороги.
В приоритете программы пока что только центральные улицы, через которые проходят транзитные дороги высокой интенсивностью в поселениях, где живет не менее одной тысячи жителей.