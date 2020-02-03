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В Башкирии планируют выделить еще больше средств на ремонт сельских дорог

3 февраля 2020, 09:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
Правительство республики планирует увеличить финансирование программы «Родная улица».

Увеличение объема финансирования запланировано на 2020 год на 30,1% до 900 млн рублей. Об этом на правительственном заседании сообщил председатель регионального госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

Программа, напомним, запущена по инициативе Радия Хабирова. Согласно ей до 2024 года планируется благоустраивать сельские дороги.

В приоритете программы пока что только центральные улицы, через которые проходят транзитные дороги высокой интенсивностью в поселениях, где живет не менее одной тысячи жителей.

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