«Просто безбашенные»: в Уфе на дороге парни были замечены за опасным развлечением

В Уфе за опасным развлечение попали два молодых парня. В сети появилась запись того, как парни разъезжали по проезжей части в Уфе, прицепившись к автомобилю на лыжах и сноуборде.

Очевидцы сообщают, что скорость передвижения при этом была довольно высокой, так что веселье могло обернуться трагедией. Оба были без защитных шлемов.

Пользователи социальных сетей сильно парней не осудили, но все таки отметили, что понимают, почему мужчины живут меньше, чем женщины. «Просто безбашенные!», — написали в комментариях интернет-пользователи.