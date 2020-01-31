Депутаты Госсобрания Башкирии опровергли информацию о голосовании по WhatsApp

Напомним, новость появилась на портале «Проуфу» и быстро разлетелась по другим изданиям. В ней сообщалось, что обсуждение по предложенным поправкам прошло в мессенджере. Со ссылкой на депутатов регионального парламента Дмитрия Чувилина (КПРФ), Вячеслава Рябова (ЛДПР) и Руфину Шагапову («Зеленые») сообщалось, что парламентарии не видят в этом процессе ничего противозаконного. По предварительным данным, все депутаты якобы уже заранее проголосовали за внесение поправок в основной закон страны.