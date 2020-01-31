mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутаты Госсобрания Башкирии опровергли информацию о голосовании по WhatsApp

31 января 2020, 15:32
Фото: Mkset.ru
Народные избранники уверены, что произошло «какое-то недоразумение».

Сегодня, 31 января, пресс-служба Госсобрания Башкирии предоставила разъяснения по поводу появившейся ранее в СМИ информации о проведенном по WhatsApp голосовании за поправки в Конституцию РФ.

Напомним, новость появилась на портале «Проуфу» и быстро разлетелась по другим изданиям. В ней сообщалось, что обсуждение по предложенным поправкам прошло в мессенджере. Со ссылкой на депутатов регионального парламента Дмитрия Чувилина (КПРФ), Вячеслава Рябова (ЛДПР) и Руфину Шагапову («Зеленые») сообщалось, что парламентарии не видят в этом процессе ничего противозаконного. По предварительным данным, все депутаты якобы уже заранее проголосовали за внесение поправок в основной закон страны.

И вот теперь двое из вышеназванных депутатов — Руфина Шагапова и Вячеслав Рябов, а также руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госсобрании РБ Юрий Игнатьев и, само собой, глава парламента Константин Толкачев опровергают предыдущую информацию.

Константин Толкачев, в частности, сообщил, что голосование по WhatsApp регламентом не предусмотрено. Однако возможно заранее по телефону или через мессенджеры выяснять мнение депутатов по тому или иному вопросу без пленарного заседания.

— Действительно, депутаты работают с материалами в электронном виде, — цитирует пресс-служба парламента Руфину Шагапову. - Но обсуждение или обмен мнениями в мессенджерах не являются голосованием.

Некорректной обнародованную ранее в СМИ информацию о голосовании по WhatsApp назвал и Вячеслав Рябов.

Юрий Игнатьев уточнил, что завтра, 1 февраля, в Доме Госсобрания как раз и должно состояться обсуждение проекта закона о поправке к Конституции.

- Что касается сообщений по голосованию через WhatsApp, это какое-то недоразумение. Это выявление позиции, а никак не голосование, — подчеркнул депутат.

Медиакорсеть следит за развитие событий.

Материалы по теме
Земля или деньги: в Уфе депутаты поддержали закон о выплате 250 тысяч многодетным В Башкирии поправки в Конституцию приняли по WhatsApp
#Новости#Депутаты#Власть без цензуры#Татьяна Майорова,#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48