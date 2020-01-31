Депутаты Госсобрания Башкирии опровергли информацию о голосовании по WhatsApp

Сегодня, 31 января, пресс-служба Госсобрания Башкирии предоставила разъяснения по поводу появившейся ранее в СМИ информации о проведенном по WhatsApp голосовании за поправки в Конституцию РФ.
Напомним, новость появилась на портале «Проуфу» и быстро разлетелась по другим изданиям. В ней сообщалось, что обсуждение по предложенным поправкам прошло в мессенджере. Со ссылкой на депутатов регионального парламента Дмитрия Чувилина (КПРФ), Вячеслава Рябова (ЛДПР) и Руфину Шагапову («Зеленые») сообщалось, что парламентарии не видят в этом процессе ничего противозаконного. По предварительным данным, все депутаты якобы уже заранее проголосовали за внесение поправок в основной закон страны.
И вот теперь двое из вышеназванных депутатов — Руфина Шагапова и Вячеслав Рябов, а также руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госсобрании РБ Юрий Игнатьев и, само собой, глава парламента Константин Толкачев опровергают предыдущую информацию.
Константин Толкачев, в частности, сообщил, что голосование по WhatsApp регламентом не предусмотрено. Однако возможно заранее по телефону или через мессенджеры выяснять мнение депутатов по тому или иному вопросу без пленарного заседания.
— Действительно, депутаты работают с материалами в электронном виде, — цитирует пресс-служба парламента Руфину Шагапову. - Но обсуждение или обмен мнениями в мессенджерах не являются голосованием.
Некорректной обнародованную ранее в СМИ информацию о голосовании по WhatsApp назвал и Вячеслав Рябов.
Юрий Игнатьев уточнил, что завтра, 1 февраля, в Доме Госсобрания как раз и должно состояться обсуждение проекта закона о поправке к Конституции.
- Что касается сообщений по голосованию через WhatsApp, это какое-то недоразумение. Это выявление позиции, а никак не голосование, — подчеркнул депутат.
Медиакорсеть следит за развитие событий.