Сила в правде: суд поставил точку в деле, сфабрикованном против стилиста из Уфы

Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Управления Федеральной антимонопольной службы по РБ на предыдущие решения, касающиеся деятельности парикмахера и стилиста Татьяны Овсяниковой, которая широко известна яркими благотворительными проектами.
Эта неприятная история началась с того, что региональное Управление ФАС пошло на поводу у владельцев салона, расположенного неподалеку от школы-студии Овсяниковой. Они, вероятно, почувствовали конкуренцию в лице Татьяны — возможно, из-за положительных отзывов о ней в соцсетях либо от клиентов. Но вместо того, что конкурировать по-честному (например, блистать шедеврами своего парикмахерского искусства), они устроили натуральную крысиную возню и, собрав на Татьяну компромат, написали жалобу в антимонопольную службу.
Нет сомнений, что конечной целью всей этой грязной кампании было вовсе не желание «добиться некой справедливости», а намерение выселить школу-студии Овсяниковой из небольшого помещения, которое ей выделила администрация города, как «социально ориентированной некоммерческой организации, деятельность которой направлена на решение социальных проблем при условии осуществления ими деятельности, направленной на развитие гражданского общества в Российской Федерации». Притом, что салон конкурентов был намного больше по площади, чем маленькая студия Татьяны.
Словно страшный сон
Для человека, искренне делающего добрые дела, нет ничего хуже, когда его вдруг начинают оскорблять и унижать за его бескорыстную деятельность. Именно так произошло с Татьяной Овсяниковой. Я хорошо помню выражение ее лица, когда стало известно о жалобе псевдоконкурентов. Она была совершенно подавлена и никак не могла понять, что плохого она сделала этим людям, чем помешала.
Для тех, кто не слышал об этой резонансной истории, расскажем ее суть. В октябре 2017 года в региональное управление ФАС поступила жалоба о том, что Татьяна Овсяникова занимает свой офис незаконно. Почти через год, в августе 2018 года, Антимонопольный комитет принял решение в пользу конкурентов Овсяниковой, решив, что Татьяна использует помещение вовсе не по назначению — не для обучения и оказания благотворительной деятельности, а в коммерческих целях.
К такому выводу представители ФАС пришли на основании объявления в соцсетях с приглашением моделей для занятий в школе-студии Татьяны с ее учениками, а также изучив чек, который она выдала «тайному покупателю», засланному конкурентами. В ответ на все её объяснения о том, что для функционирования школы-студии нужны средства — например, для оплаты коммунальных услуг, приобретения расходных материалов и т. д., представители ФАС повели себя совершенно возмутительно.
— Прекратите этот «цирк Овсяниковой»! — заявили они, когда Татьяна стала рассказывать об обучении матерей-одиночек и женщин, воспитывающих инвалидов, о том, что бесплатно стрижет инвалидов и ребят из детских домов и социальных приютов (кстати, Медиакорсеть не раз подробно рассказывала о большом объеме социальной работы, которую ведут Татьяна и ее коллеги).
— Я от таких слов просто дар речи потеряла и чуть не расплакалась там, прямо на заседании комиссии. Разве то, что я делаю, — это цирк? — вспоминая те события, Татьяна до сих пор переживает горькую обиду. — Как можно так говорить? Это было настолько чудовищно…
В итоге ФАС все-таки вынес решение о том, что помещение было предоставлено Овсяниковой незаконно, и она должна из него выселиться.
За «цирк» пришлось ответить
Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы подало иск в Арбитражный суд о признании незаконным решения регионального управления ФАС, касающегося предоставления школе-студии Татьяны Овсяниковой муниципального помещения. И Арбитражный суд поддержал эту позицию.
— На мой взгляд, комиссия ФАС заняла по данному делу совершенно формальную и предвзятую позицию, не вникнув в суть рассматриваемого вопроса и поддержав вопреки своим функциональным обязанностям право оппонента Татьяны Овсяниковой быть монополистом в оказании парикмахерских услуг в данном жилом квартале, — пояснила юрист Расима Ахметова, представлявшая интересы Татьяны в суде. — И Арбитражный суд указал на это.
Примечательно, что в суде вдруг выяснилось, что представители ФАС не вполне владеют законами, на которые они ссылались, принимая свое решение.
— Когда судья спросил представительницу УФАС, считает ли она себя экспертом по закону об образовании, читала ли она его, та ответила отрицательно, пояснила только, что выносила решение, основываясь на документах и аргументах, представленных истцами, о том, что у Татьяны Овсяниковой нет лицензии на образовательную деятельность. Тогда судья уточнил, что по закону вести образовательную деятельность, не связанную с выдачей дипломов, аттестатов и прочих официальных документов об образовании, могут организации и учреждения без специальной лицензии. Мы пытались это доказать и ранее, однако к нашим словам долго никто не прислушивался, — уточнила Расима Ахметова.
После вынесения Арбитражным судом Башкирии решения в пользу Татьяны Овсяниковой Антимонопольный комитет подал апелляционную жалобу. Оказывается, делать так положено по регламенту ведомства, даже если очевидно, что его позиция заведомо проигрышная. Эта жалоба в 18-м арбитражном апелляционном суде была оставлена без удовлетворения.
Затем последовала кассационная жалоба в Арбитражный суд Уральского округа, который также оставил предыдущие судебные решения без изменения.
Татьяна сама поехала в Екатеринбург на суд, потому что все равно не смогла бы спокойно дожидаться новостей в Уфе.
— На мой взгляд, показательно, что в этот раз представители антимонопольного ведомства даже не явились на судебное заседание, — говорит она. — Судебная коллегия внимательно изучила все документы, выслушала меня и отклонила жалобу антимонопольной службы.
Финал, достойный всех участников истории
Все, кто переживал за Татьяну, с радостью откликнулись на видео, которое она выложила в соцсетях с сообщением о победе в судебной инстанции в Екатеринбурге. Собственно, никто и не сомневался в таком исходе дела, но убедиться в этом было очень важно.
Понятно, что в данном случае налицо было ущемление прав социально ориентированного образовательного учреждения в угоду бессовестным конкурентам (не будем называть их, чтобы не делать этим людям рекламу). Известно, что они, помимо жалобы в антимонопольный комитет, успели настрочить еще несколько кляуз в разные инстанции и наверняка из своих окон с садистским наслаждением наблюдали, как в школу-студию Овсяниковой приезжали различные проверки.
К счастью, ни одна жалоба так и не подтвердилась.
— Я полностью счастлива, что все проблемы решены. Самое главное: из всех ситуаций понятно одно, что нужно оставаться человеком, верным слову своему. Благодаря окружению и поддержке добрых людей, можно выдержать все невзгоды. Любовь, доброта и красота спасут этот мир, — написала Татьяна на своей странице в соцсетях.
Что же касается недобросовестных конкурентов и специалистов ФАС, выпивших у Овсяниковой столько крови за минувший год, то было бы справедливо, если бы они ответили за свои действия. Татьяна еще не приняла окончательно решение, будет ли она требовать через суд сатисфакции в виде компенсации морального вреда. Ее доброе сердце не расположено к подобным разборкам.
Впрочем, эти неприятные мысли, пожалуй, можно пока отложить. В канун Нового года, самого волшебного праздника в году, Татьяна Овсяникова попросила нас передать наилучшие пожелания читателям.
— Желаем всем здоровья, любви, добра и встретить как можно больше хороших людей в жизни! Сила в правде и дружбе, в этом я убедилась на собственном опыте, — говорит Татьяна Овсяникова.
Нам остается только присоединиться к этим словам красивой, умной и талантливой уфимки, которую не зря называют достоянием столицы.