Сила в правде: суд поставил точку в деле, сфабрикованном против стилиста из Уфы

— Когда судья спросил представительницу УФАС, считает ли она себя экспертом по закону об образовании, читала ли она его, та ответила отрицательно, пояснила только, что выносила решение, основываясь на документах и аргументах, представленных истцами, о том, что у Татьяны Овсяниковой нет лицензии на образовательную деятельность. Тогда судья уточнил, что по закону вести образовательную деятельность, не связанную с выдачей дипломов, аттестатов и прочих официальных документов об образовании, могут организации и учреждения без специальной лицензии. Мы пытались это доказать и ранее, однако к нашим словам долго никто не прислушивался, — уточнила Расима Ахметова.