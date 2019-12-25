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Министр труда Башкирии рассказала о фейковом документе, в котором она просит 60 тысяч

25 декабря 2019, 07:20
Фото: Facebook
В нем она просит у гендиректора сельскохозяйственного предприятия республики средства для поддержки финансовых инициатив.

Вице-премьер республики, министр труда, семьи соцзащиты населения Ленара Иванова рассказала на своей странице в Facebook о распространении фейкового документа, который якобы подписан ею.

В нем на имя главы правления ООО «Сельскохозяйственное предприятие Базы» Вадима Соколова сообщается о просьбе оказания благотворительной поддержки в размере 60 тысяч рублей на «общественно значимые мероприятия для республики». При этом чиновник пишет о «непростой экономической ситуации, сложившейся в республике».

Ленара Иванова, что никаких подобных документов она не подписывала. Впрочем, пользователи социальных сетей сразу распознали фейк из-за того, что в нем было допущено несколько ошибок. В частности, была неточно указана должность Ленары Ивановой, неверно оформлена шапка документам.

Ранее мы писали о том, жители Сибая возмутились постановлением мэрии о срочном захоронении трупов в режим ЧС.

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