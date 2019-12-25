Министр труда Башкирии рассказала о фейковом документе, в котором она просит 60 тысяч

В нем на имя главы правления ООО «Сельскохозяйственное предприятие Базы» Вадима Соколова сообщается о просьбе оказания благотворительной поддержки в размере 60 тысяч рублей на «общественно значимые мероприятия для республики». При этом чиновник пишет о «непростой экономической ситуации, сложившейся в республике».