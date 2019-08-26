СМИ развенчали новый фейк о коррупции в России от Германа Горбунцова

Издание «Новые известия» сообщает, что подобная скандальная информация сразу же оказалась в центре внимания СМИ, ведь 200 миллиардов рублей – это сумма, которая в два раза выше той, что обнаружили в жилище генерала Захарченко. Тем более такой объем перевода средств в два раза больше годовой выручки предприятия «Группа компаний 1520», которое обвиняют в коррупции. В новости от Горбунцова также говорилось об обысках в компании и выдвинутых официальных обвинениях в организации преступного сообщества.

Однако журналисты выяснили, что эта новость – очередной вброс от Горбунцова.

Сотрудники издания «Регнум» провели расследование. По итогам они выяснили, что предприятие в год зарабатывает 218 миллиардов рублей. Оно вовремя платит налоги и зарплаты. Из этого следует, что оно чисто физически не могло потерять сумму в 200 миллиардов рублей. Тем более представители самой компании рассказали журналистам, что об обысках или уголовных делах из них никто не слышал. По итогам все СМИ, которые разместили фейковую новость на своих сайтах, были вынуждены ее удалить.

Само издание отметило, что Горбунцов ведет себя как глава террористической партии эсеров Евно Азеф. Ранее он также бежал из страны и был знаменит организацией не менее 30 терактов. Однако с него также были сняты все обвинения в преступлениях за согласие сотрудничать со следствием. Аналогичная история повторилась и с Горбунцовым. За свои деяния он преследуется еще с 1984 года. Его подозревают во многих нарушениях закона - начиная разбойными нападениями, заканчивая отмыванием огромных сумм. Также его имя фигурирует в убийстве заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова и политика Бориса Немцова. Также он связан с коррупционным скандалом вокруг полковника Захарченко и захватом бизнеса погибшего предпринимателя Минеева. Конфликт с акционерами «1520» тянется еще с 2008 года. Тогда из подконтрольной структуры Горбунцова - банка «СТБ» - пропало порядка миллиарда депозитных долларов. Но опять же здесь Горбунцов выступает в своем привычном амплуа «профессионального свидетеля».