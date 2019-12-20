Банки и ЖКХ выступили против новых правил взыскания долгов

Возврат просроченной задолженности — не основной вид деятельности банков и организаций ЖКХ, и распространение на них норм закона наравне с профессиональными коллекторами станет весьма затратным. Кроме того, компании будут вынуждены новые расходы компенсировать, а это, вероятнее всего, отразится на потребителях.