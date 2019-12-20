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Posted 20 декабря 2019, 13:26

Published 20 декабря 2019, 13:26

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Банки и ЖКХ выступили против новых правил взыскания долгов

Банки и ЖКХ выступили против новых правил взыскания долгов

20 декабря 2019, 13:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Они опасаются увеличения регуляторной нагрузки, появления дополнительных расходов и, как результат, подорожания услуг для населения.

Представители экспертных подгрупп на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности высказались резко негативно о возможном применении к ним положений разрабатываемого закона и контроля со стороны Федеральной службы судебных приставов.

Возврат просроченной задолженности — не основной вид деятельности банков и организаций ЖКХ, и распространение на них норм закона наравне с профессиональными коллекторами станет весьма затратным. Кроме того, компании будут вынуждены новые расходы компенсировать, а это, вероятнее всего, отразится на потребителях.

Перечень разногласий по законопроекту должен быть составлен до конца года, а после направлен в правительство.

Эксперты считают, что опасения участников рынка могут быть вполне обоснованными. Так, применение закона может повлечь для них дополнительные расходы в отрасли и стать предлогом для роста тарифов.

Напомним, Минюст решил поручить судебным приставам надзор за всеми структурами, которые занимаются взысканием задолженностей. На сегодняшний день это более 43 тыс. организаций. Только 300 из них — коллекторские фирмы.

Подробнее в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Экономика#Новости#Долги#Коллекторы
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