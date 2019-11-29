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Posted 29 ноября 2019, 09:03

Published 29 ноября 2019, 09:03

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Уфе 345 пассажиров ждут вылет на задержанный рейс

В Уфе 345 пассажиров ждут вылет на задержанный рейс

29 ноября 2019, 09:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вылет был запланирован еще вчера, 28 ноября.

По данным Уфимской транспортной прокуратуры, в международном аэропорту Уфы произошла задержка рейса F7-9741 «Уфа-Санья» авиакомпании I Fly. С 15:30 минувшего дня своего вылета дожидаются 345 пассажиров, в их числе также 38 детей.

Сообщается, что первоначально вылет задержали на 11 часов, а после перенесли на 18:30 сегодняшнего дня. По данным прокуратуры, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна, резервный борт предоставлен не был.

«Прибывшим в аэропорт пассажирам рейса F7-9741 «Уфа-Санья» предоставляется комплекс бесплатных услуг: прохладительные напитки, горячее питание, 170 пассажирам оказаны услуги гостиничного сервиса», – уточнили в ведомстве.

Обещают, что ситуация находится под контролем.

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