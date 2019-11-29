В Башкирии предложили предоставить помещения частным детским садам бесплатно

Она отметила, что в Башкирии для достижения нужных показателей, должны создать пять тысяч дошкольных мест для детей до трех лет до 2021 года. Всего в регионе более 176 тысяч детей этого возраста, из них посещают дошкольные учреждения 35 тысяч. Ирина Абрамова отметила, что не все стоят в очереди в детский сад, но все равно очевидно, что дошкольное образование – это реальная ниша для социального бизнеса.