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Posted 29 ноября 2019, 05:40

Published 29 ноября 2019, 05:40

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Башкирии предложили предоставить помещения частным детским садам бесплатно

В Башкирии предложили предоставить помещения частным детским садам бесплатно

29 ноября 2019, 05:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По мнению представителя палаты для повышения доступности дошкольных учреждений нужно привлекать частников.

Председатель комиссии Общественной палаты Башкирии по промышленности, предпринимательству, агропромышленному комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии Ирина Абрамова сообщила, что для достижения доступности дошкольных учреждений нужно развивать частные детские сады.

Она отметила, что в Башкирии для достижения нужных показателей, должны создать пять тысяч дошкольных мест для детей до трех лет до 2021 года. Всего в регионе более 176 тысяч детей этого возраста, из них посещают дошкольные учреждения 35 тысяч. Ирина Абрамова отметила, что не все стоят в очереди в детский сад, но все равно очевидно, что дошкольное образование – это реальная ниша для социального бизнеса.

По мнению эксперта, социальные предприниматели могут привлекать бюджетные деньги для реализации услуг по присмотру и уходу за детьми в частных детских садах. Ирина Абрамова отметила, что бюджет республики обеспечивает получение дошкольного образования в частных садах за счет субсидий, когда государство софинансирует часть родительской платы из регионального бюджета. Также частным дошкольным образовательным учреждениям оказывается имущесивенная поддержка.

Представитель палаты также обратилась к муниципалитетам, где наблюдается острая нехватка мест в детских садах с просьбой предоставить частникам помещения бесплатно.

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#Общество#Новости#Детский сад
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