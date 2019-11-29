В Башкирии предложили предоставить помещения частным детским садам бесплатно

Posted 29 ноября 2019, 05:40
Published 29 ноября 2019, 05:40
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
Председатель комиссии Общественной палаты Башкирии по промышленности, предпринимательству, агропромышленному комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии Ирина Абрамова сообщила, что для достижения доступности дошкольных учреждений нужно развивать частные детские сады.
Она отметила, что в Башкирии для достижения нужных показателей, должны создать пять тысяч дошкольных мест для детей до трех лет до 2021 года. Всего в регионе более 176 тысяч детей этого возраста, из них посещают дошкольные учреждения 35 тысяч. Ирина Абрамова отметила, что не все стоят в очереди в детский сад, но все равно очевидно, что дошкольное образование – это реальная ниша для социального бизнеса.
По мнению эксперта, социальные предприниматели могут привлекать бюджетные деньги для реализации услуг по присмотру и уходу за детьми в частных детских садах. Ирина Абрамова отметила, что бюджет республики обеспечивает получение дошкольного образования в частных садах за счет субсидий, когда государство софинансирует часть родительской платы из регионального бюджета. Также частным дошкольным образовательным учреждениям оказывается имущесивенная поддержка.
Представитель палаты также обратилась к муниципалитетам, где наблюдается острая нехватка мест в детских садах с просьбой предоставить частникам помещения бесплатно.