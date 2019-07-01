В Башкирии компенсацию платы за садик получат все семьи
Депутаты Курултая приняли Закон «О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», которым установлено право всех родителей на получение компенсаций платы за детские сады, сообщили в пресс-службе государственного собрания.
Раньше такое право было закреплено за семьями, в которых среднедушевой доход не превышает величину полуторакратного прожиточного минимума.
— Компенсация всем семьям вне зависимости от дохода позволяет охватывать максимальное количество детей дошкольным образованием, положительно сказывается на демографической ситуации, является существенной для многих семей, особенно в сельской местности, — прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев.
На объем компенсаций принятый закон не влияет и по-прежнему будет зависеть от числа детей, посещающих садики. За первого ребенка компенсация предоставляется в размере не менее 20 процентов средней платы, за второго — не менее 50 процентов, за третьего и последующих — не менее 70 процентов.
После официального опубликования приказа он вступит в силу с января 2020 года. В текущем году компенсации всем семьям предоставляются в полном объеме по принятому ранее Государственным Собранием закону, приостанавливающему действие критерия нуждаемости до конца 2019 года.