В Башкирии компенсацию платы за садик получат все семьи

Раньше такое право было закреплено за семьями, в которых среднедушевой доход не превышает величину полуторакратного прожиточного минимума.

— Компенсация всем семьям вне зависимости от дохода позволяет охватывать максимальное количество детей дошкольным образованием, положительно сказывается на демографической ситуации, является существенной для многих семей, особенно в сельской местности, — прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев.

На объем компенсаций принятый закон не влияет и по-прежнему будет зависеть от числа детей, посещающих садики. За первого ребенка компенсация предоставляется в размере не менее 20 процентов средней платы, за второго — не менее 50 процентов, за третьего и последующих — не менее 70 процентов.