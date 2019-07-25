В Уфе детей в садике покусали осы

В уфимском детском саду №305 осы искусали детей, сообщают «Вести-Башкортостан».

Известно, что после этого инцидента в садик выехали сотрудники аварийно-спасательной службы.

Фото: gtrk.tv

Осиные гнезда без труда были обнаружены на окне здания, в уличной беседке и даже в скворечнике. Осы практически оккупировали территорию детского сада.

Сейчас все улья сняты, насекомые выпущены в лес.

Фото: gtrk.tv