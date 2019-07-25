В Уфе детей в садике покусали осы

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Насекомые свили гнезда на окнах, в беседке и в скворечнике.
В уфимском детском саду №305 осы искусали детей, сообщают «Вести-Башкортостан».
Известно, что после этого инцидента в садик выехали сотрудники аварийно-спасательной службы.
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Фото: gtrk.tv
Осиные гнезда без труда были обнаружены на окне здания, в уличной беседке и даже в скворечнике. Осы практически оккупировали территорию детского сада.
Сейчас все улья сняты, насекомые выпущены в лес.
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Фото: gtrk.tv
Будут ли родители пострадавших детей подавать в суд на руководство детсада, пока неизвестно.
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