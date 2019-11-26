В Уфе покажут коллекцию участника Недели моды Павла Рая

— Мой опыт и любовь к моде и прекрасному рождает новые международные коллаборации. Вдохновившись шикарной премьерой в Москве и в Уфе «Мин Шэхес и Я- личность!» и победой в Австрии на модном форуме и знакомством с европейским модным фотографом Сидорович Екатерина, я решила организовать невероятную концептуальную стильную съёмку в Москве! Мою идею поддержали «Союз коллекционеров России» и руководитель секции «Винтажной моды» Евгения Высоцкая, а также руководитель федерального проекта Plus-size Fashion Club Наталья Урецкая, — рассказывает Эльвира Ишмуратова.