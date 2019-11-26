В Уфе покажут коллекцию участника Недели моды Павла Рая

Posted 26 ноября 2019, 10:34
Published 26 ноября 2019, 10:34
Modified 3 февраля, 06:30
Updated 3 февраля, 06:30
Павел Рай — участник Mercedes-Benz Fashion Week, Long Fashion Weekend в Челябинске, программы «Подиум» на телеканале «Пятница», автора благотворительного проекта «Красные нити».
Организатор показа — известная уфимская модель, руководитель студии Stikhia, лауреат различных всероссийских и международных конкурсов красоты Эльвира Ишмуратова.
— Мой опыт и любовь к моде и прекрасному рождает новые международные коллаборации. Вдохновившись шикарной премьерой в Москве и в Уфе «Мин Шэхес и Я- личность!» и победой в Австрии на модном форуме и знакомством с европейским модным фотографом Сидорович Екатерина, я решила организовать невероятную концептуальную стильную съёмку в Москве! Мою идею поддержали «Союз коллекционеров России» и руководитель секции «Винтажной моды» Евгения Высоцкая, а также руководитель федерального проекта Plus-size Fashion Club Наталья Урецкая, — рассказывает Эльвира Ишмуратова.
— Я хотела соединить естественную красоту женщин, мир моды, европейский уровень, женственность и изысканные винтажные украшения. Поддержать мировой тренд участия в fashion съёмках настоящих женщин! Коллекции покажем впервые на выставке «ЛегПром» в Уфе, увидеть ее можно будет 29 ноября.
Вход свободный.