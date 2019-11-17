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Posted 17 ноября 2019, 11:20

Published 17 ноября 2019, 11:20

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

МЧС Башкирии предупреждает о гололеде и сильном ветре в ближайшие сутки

МЧС Башкирии предупреждает о гололеде и сильном ветре в ближайшие сутки

17 ноября 2019, 11:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Также ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья.

Как сообщают синоптики, с 20 часов 17 ноября до 20 часов 18 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в отдельных районах, а также днем по республике небольшой мокрый снег, днем в северной части — до умеренного. Ветер западный 3-8 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит -1°…-6°, днем +3°…-2°.

На отдельных участках автодорог прогнозируется гололедица, снежный накат, ночью и утром — туман с видимостью 500 метров и менее.

В Уфе в этот день ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ветер западный 3-8 м/с, днем до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит -1°…-3°, днем 0°…+2°.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Погода#Прогноз погоды
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