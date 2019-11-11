В Уфе проинспектировали ремонт дворов и подъездов

В минувшую пятницу, 8 ноября, несколько домов по улице имени Баязита Бикбая в микрорайоне Сипайлово были проинспектированы на предмет того, как успешно в них были произведены ремонтные работы, выполненные по программе «Городская среда».
«Городская среда» – это партийный проект «Единой России», реализация которого предполагает благоустройство дворовых и общественных территорий, то бишь, дворов в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек. В том числе, конечно же, в Уфе.
В Сипайлово проверка касалась четырех домов: №№ 8, 12/1, 26 и 32. В первых двух домах производился ремонт подъездов, в других двух – ремонт и облагораживание территорий дворов. В состав комиссии, которая проверяла результаты и качество работы, вошли представители местного ЖЭУ, жильцы домов.
Проверка результатов выполнения работ по данной программе по домам микрорайона Сипайлово была инициирована депутатом Государственного Собрания – Курултая, генеральным директором Международного аэропорта "Уфа" Александром Андреевым, который курирует в парламенте вопросы, связанные с реализацией жилищной политики и инфраструктурным развитием. Александр Вадимович принял участие в инспекции домов, пообщался с жителями. Инициирование проверки реализации проекта «Городская среда» именно в этих домах неслучайна: отдавая на парламентских выборах свои голоса за Александра Андреева, жильцы микрорайона дали ему соответствующий депутатский наказ – произвести благоустройство домов и дворов.
Первый дом, подвергшийся проверке строго глаза инспектирующих – 12/1, в котором по программе «Городская среда» был выполнен ремонт подъездов. Аналогичный ремонт был выполнен и в подъездах соседнего дома № 8.
В целом и проверяющие и, самое главное, жильцы домов результаты и качество ремонта оценили нормально и даже хорошо. Ну, по фотографиям видно, что сделано все действительно добротно. Подъезды чистые, выкрашены, в них заменены перила, светильники. Почтовые ящики вот заменили – тоже приятно.
На входе установлены энергосберегающие светильники с датчиками движения. Это которые включаются при приближении человека, а в остальное время почем зря электричество не сгорает. В обоих домах, кстати, установили вторую входную металлическую дверь.
- Раньше дверь вторая была деревянная, но она, скажем так, быстро износилась. Думали поставить стеклянную, но, как говорится, мало ли что – кто-то мебель будет заносить и разобьет, дети порой без оглядки носятся. Поэтому решили – поставить дверь металлическую, как и первую. Надолго хватит, – говорит житель дома Николай Чертов.
Как уже выше говорилось, в целом жильцы довольны результатом ремонта. Хотя есть и, что называется, «косяки» и прочие недоделки. Например, не везде провода интернета, которые тянет по подъезду провайдер, спрятаны в короба, как должно быть. В результате в некоторых местах провода просто висят. Ну это, как минимум, некрасиво.
- С провайдерами вообще работать тяжело, они плохо идут на контакт. Уговаривать надо по сто раз, чтобы они, наконец, правильно свою работу сделали, – говорит представитель ЖЭУ № 59 Талгат Айсин.
По словам жилищника, висящие провода – не единственная недоработка, которую хотелось бы устранить и которая, как все надеются, будет исправлена.
- Полы в подъезде бетонные, вот эти пролеты лестничные. И на межэтажных площадках полы уже достаточно старые, дряблые что ли. Отшлифовать их хорошо было бы, обновить, симпатичнее стало бы. Но нам сказали, что в смете это не заложено, к сожалению, – говорит Талгат Айсин.
- Конечно, по мелочи вот и провода эти висящие и полы можно было бы доделать и подправить. Но вообще хорошо сделали, нам в целом нравится. Принимаем работу, – говорит Альфия Файзрахманова, живущая в доме № 8.
В следующих двух домах – 26 и 32 по Бикбая – ремонт по программе проводился во дворе. Работы включали в себя укладку асфальта, установку лавочек. На фото видна хорошая концентрация лавочек на 1 квадратный метр. Жильцы других домов, участвовавшие в инспекции, на это тоже обратили внимание и даже пошутили, что скамейками-то можно бы и поделиться. Ну, главное жильцы довольны.
Недовольны они одним, это действительно серьезная проблема. Оба дома, точнее, их расположение нестандартное: их прилегающая территория, двор слишком мала, тут даже пешеходам негде особо развернуться.
Так получилось: дома строились давно по проектам, выполненным еще в прошлом веке, когда никто не предполагал, что будет много людей и особенно много машин. Поэтому и дворы такие маленькие в этих двух домах.
Так вот, о важной проблеме – во дворах обоих домов нет и вряд ли в ближайшее время появятся детские площадки. Так что детишкам придется по привычке ходить играть в соседние дворы. Установить стандартную детскую площадку не позволяет отсутствие площадей. Хотя, вот за домом № 32 площадь, в принципе есть, ее хватает. Но тут уже давно и много лет идет другое строительство.
Еще вид портит временное электроснабжение стройки. Ну видно же по фото – ужас ужасный, некрасивый и неэстетичный. Во дворе 21 века такого быть не должно. Ну как не должно – 6 лет уже стоит эта «времянка». Наверное, еще долго будет стоять – у нас же по традиции нет ничего более постоянного, чем временное.
Реализация проекта «Городская среда» в микрорайоне Сипайлово, как и в Уфе в целом, продолжается. Сама эта программа, этот партийный проект, работает с 2017 года, когда его участниками стали более 400 дворов и несколько десятков общественных пространств в городах и селах Башкирии. Также почти полсотни дворов и более ста общественных пространств были отремонтированы и облагорожены в следующем 2018 году. В текущем 2019-м программа продолжает активно реализовываться, наращивая обороты.
Проект, кстати, финансируется как за счет бюджетных средств всех уровней (федеральный, республиканский, муниципальные бюджеты), так и за счет средств граждан, непосредственно жителей домов, входящих в программу.
Поэтому здесь осуществляется не только обычный стандартный привычный контроль со стороны ответственных лиц из работников ЖКХ, чиновников и т. д.: пришли, посмотрели – все работает, ремонт идет, значит нормально.
Последнее слово здесь все-таки за теми, кто непосредственно будет пользоваться результатами работ, в которые вложены собственные (бюджетные – это тоже, между прочим, наши собственные) средства. Поэтому к реализации проекта «Городская среда» в Уфе относятся серьезно – с таким контролем не забалуешь.