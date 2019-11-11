В Уфе проинспектировали ремонт дворов и подъездов

Так вот, о важной проблеме – во дворах обоих домов нет и вряд ли в ближайшее время появятся детские площадки. Так что детишкам придется по привычке ходить играть в соседние дворы. Установить стандартную детскую площадку не позволяет отсутствие площадей. Хотя, вот за домом № 32 площадь, в принципе есть, ее хватает. Но тут уже давно и много лет идет другое строительство.