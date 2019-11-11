Первый вышел: СПЧ при главе Башкирии покинул Марат Вакилов

Со ссылкой на председателя совета Владимира Барабаша издание сообщает, что причиной стало письмо Совета судей о несовместимости членства в совете со статусом судьи, который сохраняется за судьями в отставке. Заявление, отметил Барабаш, Вакилов написал сам.