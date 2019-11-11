mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первый вышел: СПЧ при главе Башкирии покинул Марат Вакилов

11 ноября 2019, 08:09
Фото: Сайт главы Башкирии
Он сам написал заявление о выходе из состава.

Из состава СПЧ при главе Башкирии вышел бывший председатель Верховного суда Башкирии (в 1999-2007 годах) Марат Вакилов, сообщает Коммерсантъ-Уфа.

Со ссылкой на председателя совета Владимира Барабаша издание сообщает, что причиной стало письмо Совета судей о несовместимости членства в совете со статусом судьи, который сохраняется за судьями в отставке. Заявление, отметил Барабаш, Вакилов написал сам.

Бывший председатель входил в комиссию по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистам, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК. Во главе комиссии стоит шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев.

В настоящий момент состав СПЧ Башкирии сократился до 35 человек.

Материалы по теме
Члены башкирского СПЧ намерены поднять вопрос об аресте Айрата ДильмухаметоваВ Башкирии члена СПЧ заподозрили в злоупотреблении полномочиямиБольшинство членов СПЧ отказались подписать заявление по делу Айрата Дильмухаметова
#Новости#Алия Фатхиева#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44