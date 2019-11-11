Первый вышел: СПЧ при главе Башкирии покинул Марат Вакилов

Из состава СПЧ при главе Башкирии вышел бывший председатель Верховного суда Башкирии (в 1999-2007 годах) Марат Вакилов, сообщает Коммерсантъ-Уфа.
Со ссылкой на председателя совета Владимира Барабаша издание сообщает, что причиной стало письмо Совета судей о несовместимости членства в совете со статусом судьи, который сохраняется за судьями в отставке. Заявление, отметил Барабаш, Вакилов написал сам.
Бывший председатель входил в комиссию по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистам, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК. Во главе комиссии стоит шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев.
В настоящий момент состав СПЧ Башкирии сократился до 35 человек.