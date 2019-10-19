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Posted 19 октября 2019, 08:23

Published 19 октября 2019, 08:23

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

Федеральная рабочая группа проверила ход реализации нацпроектов в Башкирии

Федеральная рабочая группа проверила ход реализации нацпроектов в Башкирии

19 октября 2019, 08:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
В ее составе — сенаторы, депутаты Госдумы РФ и Госсобрания — Курултая РБ.

По словам главы РБ Радия Хабирова, сейчас в Башкирии реализуются 58 региональных проектов. Всего в текущем году в рамках реализации нацпроектов в республике запланировано 872 мероприятия.

— И по темпам строительства дорог, и по темпам материального обеспечения учреждений здравоохранения, образования у нас ведется масштабная работа. Только в этом году мы строим 20 детских садиков и 20 школ, — подчеркнул Радий Хабиров.

Руководители каждого направления в группе мониторинга представили анализ проводимой работы в республике. Так, например, по мнению депутата Госдумы Юрия Кобзева, проведение регулярных совещаний в формате «Здравчасов», введение республиканских доплат врачам за раннее выявление онкологии и выплат субсидий узким специалистам, выезжающим на село, заслуживают распространения и в других регионах страны. Депутат Госдумы Михаил Чернышев призвал обратить внимание на проблему аварийного жилья в республике. В целом, федеральная рабочая группа по достоинству оценила реализацию нацпроектов в регионе.

— Вопрос претворения в жизнь нацпроектов в республике на особом счету… — подчеркнул депутат Госдумы, руководитель рабочей группы нацпроекта «Демография» Рамзил Ишсарин. — Считаю также, что использование механизмов контроля носит положительный характер, не только потому, что можно выявить какие-либо риски, но и учесть предложения, поступающие с мест по качественному улучшению реализации нацпроектов.

#Андрей Королев#Общество#Бизнес#Касается каждого#Новости#Здравоохранение#Госдума РФ#Развитие экономики
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