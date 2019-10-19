Федеральная рабочая группа проверила ход реализации нацпроектов в Башкирии

Руководители каждого направления в группе мониторинга представили анализ проводимой работы в республике. Так, например, по мнению депутата Госдумы Юрия Кобзева, проведение регулярных совещаний в формате «Здравчасов», введение республиканских доплат врачам за раннее выявление онкологии и выплат субсидий узким специалистам, выезжающим на село, заслуживают распространения и в других регионах страны. Депутат Госдумы Михаил Чернышев призвал обратить внимание на проблему аварийного жилья в республике. В целом, федеральная рабочая группа по достоинству оценила реализацию нацпроектов в регионе.