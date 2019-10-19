Федеральная рабочая группа проверила ход реализации нацпроектов в Башкирии

Posted 19 октября 2019, 08:23
Published 19 октября 2019, 08:23
Modified 17 октября 2022, 20:11
Updated 17 октября 2022, 20:11
По словам главы РБ Радия Хабирова, сейчас в Башкирии реализуются 58 региональных проектов. Всего в текущем году в рамках реализации нацпроектов в республике запланировано 872 мероприятия.
— И по темпам строительства дорог, и по темпам материального обеспечения учреждений здравоохранения, образования у нас ведется масштабная работа. Только в этом году мы строим 20 детских садиков и 20 школ, — подчеркнул Радий Хабиров.
Руководители каждого направления в группе мониторинга представили анализ проводимой работы в республике. Так, например, по мнению депутата Госдумы Юрия Кобзева, проведение регулярных совещаний в формате «Здравчасов», введение республиканских доплат врачам за раннее выявление онкологии и выплат субсидий узким специалистам, выезжающим на село, заслуживают распространения и в других регионах страны. Депутат Госдумы Михаил Чернышев призвал обратить внимание на проблему аварийного жилья в республике. В целом, федеральная рабочая группа по достоинству оценила реализацию нацпроектов в регионе.
— Вопрос претворения в жизнь нацпроектов в республике на особом счету… — подчеркнул депутат Госдумы, руководитель рабочей группы нацпроекта «Демография» Рамзил Ишсарин. — Считаю также, что использование механизмов контроля носит положительный характер, не только потому, что можно выявить какие-либо риски, но и учесть предложения, поступающие с мест по качественному улучшению реализации нацпроектов.