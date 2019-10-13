Синоптики: снег в Уфе выпадет 16 октября

Posted 13 октября 2019, 08:26
Published 13 октября 2019, 08:26
Modified 17 октября 2022, 20:10
Updated 17 октября 2022, 20:10
Согласно уточненным прогнозам погоды, в середине недели в столице региона ожидается снег. Температура воздуха ночью в ближайшие дни начнет понижаться с +3…+8° до +1…+5°.
До 20.00 13 октября в Башкирии объявлено штормовое предупреждение. В начале недели ветер с юго-западного изменится на северо-западный, местами порывы до сильного. Кратковременные дожди продолжатся.
Ожидается, что в конце недели в Уфе температура воздуха ночью упадет ниже 0°. В эти же дни прогнозируются прояснения и отсутствие осадков.