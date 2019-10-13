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Posted 13 октября 2019, 08:26

Published 13 октября 2019, 08:26

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

Синоптики: снег в Уфе выпадет 16 октября

Синоптики: снег в Уфе выпадет 16 октября

13 октября 2019, 08:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Температура ночью останется положительной, поэтому ожидается, что снег быстро растает.

Согласно уточненным прогнозам погоды, в середине недели в столице региона ожидается снег. Температура воздуха ночью в ближайшие дни начнет понижаться с +3…+8° до +1…+5°.

До 20.00 13 октября в Башкирии объявлено штормовое предупреждение. В начале недели ветер с юго-западного изменится на северо-западный, местами порывы до сильного. Кратковременные дожди продолжатся.

Ожидается, что в конце недели в Уфе температура воздуха ночью упадет ниже 0°. В эти же дни прогнозируются прояснения и отсутствие осадков.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Погода#Прогноз погоды
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