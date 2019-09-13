Специалист меняет профессию: почему образование в Башкирии не замечает рынок труда?

К слову, согласно данным Госстата, численность безработных в Башкирии в 2018 году составила 96 тыс. человек. С 2017 года этот показатель немного снизился, но это все еще самый высокий показатель среди субъектов ПФО. В 2017–2018 гг. занятость в регионе охватывала около 65% населения, то есть создаются предпосылки для формирования на рынке дефицита труда. В том числе и поэтому ситуация на региональном рынке труда не может быть исправлена без перестраивания всего комплекса взаимодействий системы образования и рынка труда. Об этом говорит и то, что за последние шесть лет в среднем 70% обратившихся в центры занятости Башкирии получали новую работу, но при этом год от года почти не менялось количество обращений (96,9 тыс. чел. в 2013 г., 88,1 тыс. чел. в 2018 г.).