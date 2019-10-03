Осенью на срочную военную службу отправятся 5 тысяч призывников из Башкирии

Posted 3 октября 2019, 06:27
Published 3 октября 2019, 06:27
Modified 17 октября 2022, 20:08
Updated 17 октября 2022, 20:08
— 5 тысяч призывников из нашей республики — несомненно, достойная цифра, — подчеркнул военный комиссар республики Игорь Харченко на пресс-конференции. - Подавляющее большинство тех, кто призывается этой осенью, отправится служить в Западный военный округ. Призывной пункт республики к работе готов. В первую очередь будут призваны те, кто не был отправлен весной. Первая отправка призывников запланирована на 24 октября.
Около 3 тысяч человек из числа нынешних призывников Башкирии отправятся служить в сухопутные войска. В воздушно-космические силы отправились служить около 500 человек, в Военно-морской флот — 153, в войска нацгвардии России — более 300.
Также из 17 человек, решивших проходить службу в научных ротах, в ходе конкурсного отбора Военно-научный комитет Вооруженных Сил утвердил шесть кандидатур. Двое из них отправились служить в военный инновационный технополис «Эра» в Анапе, созданный по указу президента России Владимира Путина». Напомним с 2014 года в научные роты из Башкирии призваны 63 человека.