Осенью на срочную военную службу отправятся 5 тысяч призывников из Башкирии

— 5 тысяч призывников из нашей республики — несомненно, достойная цифра, — подчеркнул военный комиссар республики Игорь Харченко на пресс-конференции. - Подавляющее большинство тех, кто призывается этой осенью, отправится служить в Западный военный округ. Призывной пункт республики к работе готов. В первую очередь будут призваны те, кто не был отправлен весной. Первая отправка призывников запланирована на 24 октября.