mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября 2019, 06:27

Published 3 октября 2019, 06:27

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

Осенью на срочную военную службу отправятся 5 тысяч призывников из Башкирии

Осенью на срочную военную службу отправятся 5 тысяч призывников из Башкирии

3 октября 2019, 06:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Всего с октября по декабрь текущего года на военную службу будут призваны 132 тысячи жителей России.

— 5 тысяч призывников из нашей республики — несомненно, достойная цифра, — подчеркнул военный комиссар республики Игорь Харченко на пресс-конференции. - Подавляющее большинство тех, кто призывается этой осенью, отправится служить в Западный военный округ. Призывной пункт республики к работе готов. В первую очередь будут призваны те, кто не был отправлен весной. Первая отправка призывников запланирована на 24 октября.

Около 3 тысяч человек из числа нынешних призывников Башкирии отправятся служить в сухопутные войска. В воздушно-космические силы отправились служить около 500 человек, в Военно-морской флот — 153, в войска нацгвардии России — более 300.

Также из 17 человек, решивших проходить службу в научных ротах, в ходе конкурсного отбора Военно-научный комитет Вооруженных Сил утвердил шесть кандидатур. Двое из них отправились служить в военный инновационный технополис «Эра» в Анапе, созданный по указу президента России Владимира Путина». Напомним с 2014 года в научные роты из Башкирии призваны 63 человека.

Материалы по теме
Семь мнений о службе в армии от известных в Башкирии людейВ России уменьшилось количество уклонистов от службы в армииСлужба в армии: обязанность для призывника или угроза для здоровья?
#Андрей Королев#Общество#Новости#Армия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика