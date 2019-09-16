Служба в армии: обязанность для призывника или угроза для здоровья?

На данный момент существует тенденция, когда некоторых призывников признают годными к службе и отправляют в армию, несмотря на наличие у них непризывных заболеваний.

Инциденты, в которых к службе в армии допускают молодых людей с непризывными заболеваниями, могут окончиться достаточно печально. Усиленные физические и эмоциональные нагрузки могут спровоцировать различные обострения и нанести вред здоровью.

Что делать молодому человеку, если у него непризывное заболевание?

Призывник, прибывший в военкомат на медицинское освидетельствование, должен предоставить документы, которые подтвердят наличие у него болезни. Дело в том, что медосвидетельствование в военкомате часто носит весьма условный характер. Но если молодой человек предоставляет справки или выписки из истории болезни, врачи обязаны изучить документы и вправе отправить его на дополнительный осмотр.

Поэтому, перед визитом к врачам военкомата стоит получить амбулаторную карту или выписку из амбулаторной карты, в которой описаны история болезни и диагноз. Помимо этого, можно взять с собой выписки из поликлиники, которые должны быть заверены печатью врача и иметь штамп медицинского учреждения. Попав на медкомиссию в районный военкомат, нужно сразу сообщить врачам о наличии копий медицинских документов.

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