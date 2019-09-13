В России уменьшилось количество уклонистов от службы в армии

— Количество уклонистов в одну тысячу человек — цифра реальная. А вот 20 тысяч — на наш взгляд от реальности была довольно далека. Потому что уклонистом можно считать того, против кого возбуждено административное или уголовное дело. Уголовных дел не более 200-300 в год в последнее время возбуждалось. И чуть больше по административным делам — вот это и есть число уклонистов. А 20 тысяч — это то количество молодых людей, которых не смогли по тем или иным причинам разыскать в разное время для вручения повестки. Они числились на учете, им посылались повестки — а они не приходили в военкомат.