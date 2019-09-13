Российские госкомпании не доплатят в бюджет 223 миллиарда рублей

Министерство финансов России, стараясь наполнить бюджет максимально полно, придерживается линии, что все госкомпании должны платить дивиденды в объеме половины чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, которые включают в себя финансовые результаты дочерних компаний. Минфин регулярно закладывает в бюджет дивидендные доходы, исходя из своих теоретических расходов, но год за годом их не получает.