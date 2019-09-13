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Posted 13 сентября 2019, 12:45

Published 13 сентября 2019, 12:45

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

Российские госкомпании не доплатят в бюджет 223 миллиарда рублей

Российские госкомпании не доплатят в бюджет 223 миллиарда рублей

13 сентября 2019, 12:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
«Новые известия» исследовали один из крупных источников наполнения бюджета страны.

Министерство финансов России, стараясь наполнить бюджет максимально полно, придерживается линии, что все госкомпании должны платить дивиденды в объеме половины чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, которые включают в себя финансовые результаты дочерних компаний. Минфин регулярно закладывает в бюджет дивидендные доходы, исходя из своих теоретических расходов, но год за годом их не получает.

Чем крупнее и прибыльнее компания, тем сильнее их желание сэкономить. В 2016 году правительство позволило сократить дивиденды 12 компаниям, в 2017 году — 9.

В целом, правительство страны не против невыплат дивидендов. Правда, если резюмировать мнение экспертов, такая политика отбирает деньги у людей и дает конкурентное преимущество госкомпаниям по сравнению с полностью частными компаниями.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Бюджет
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