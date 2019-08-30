С 2020 года импортная органическая продукция может исчезнуть из российских магазинов

Согласно документу, сейчас в российских магазинах представлен широкий ассортимент зарубежной органической продукции, которая имеет международные сертификаты. С января следующего года такая продукция не сможет называться органической и окажется под запретом, поскольку не имеет российских сертификатов. Как отметили в «Русбренде», в России работает только один аккредитованный орган сертификации и справиться со всеми зарубежными компаниями ему не под силу.