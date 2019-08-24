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Posted 24 августа 2019, 17:04

Published 24 августа 2019, 17:04

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Повезло, так повезло: Житель Уфы купил лотерейку за 40 рублей и стал миллионером

24 августа 2019, 17:04
Вместе с ним обогатились еще трое жителей России.

Почти 7,5 миллиона рублей выиграл уфимец, приобретя билетик всего за 40 рублей. Об этом рассказали организаторы лотереи «Столото». Счастливчик угадал практически все (кроме одного) числа, которые нужно было угадать, и стал победителем.

Конечно, на руки он получит не все 7,5 миллиона, а за минусом 13%, которые удержит организатор лотереи. Сумма налога составит почти 1,0 миллион рублей. Так что можно сказать, что в этой лотерее еще одby победитель – бюджет, который выиграл миллион.

Помимо уфимца свежеиспеченными миллионерами стали жители Красноярска, Пензы и Симферополя. Каждый из них выиграл от 3,6 до 7,5 миллиона рублей.

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