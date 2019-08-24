Повезло, так повезло: Житель Уфы купил лотерейку за 40 рублей и стал миллионером

Posted 24 августа 2019, 17:04
Published 24 августа 2019, 17:04
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Почти 7,5 миллиона рублей выиграл уфимец, приобретя билетик всего за 40 рублей. Об этом рассказали организаторы лотереи «Столото». Счастливчик угадал практически все (кроме одного) числа, которые нужно было угадать, и стал победителем.
Конечно, на руки он получит не все 7,5 миллиона, а за минусом 13%, которые удержит организатор лотереи. Сумма налога составит почти 1,0 миллион рублей. Так что можно сказать, что в этой лотерее еще одby победитель – бюджет, который выиграл миллион.
Помимо уфимца свежеиспеченными миллионерами стали жители Красноярска, Пензы и Симферополя. Каждый из них выиграл от 3,6 до 7,5 миллиона рублей.