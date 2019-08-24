Повезло, так повезло: Житель Уфы купил лотерейку за 40 рублей и стал миллионером

Конечно, на руки он получит не все 7,5 миллиона, а за минусом 13%, которые удержит организатор лотереи. Сумма налога составит почти 1,0 миллион рублей. Так что можно сказать, что в этой лотерее еще одby победитель – бюджет, который выиграл миллион.