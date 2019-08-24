Житель Уфы выиграл в лотерею 7,5 миллиона рублей

Лотерея «Столото» рассказала о 4 новоявленных российских миллионерах, выигравших свое новое состояние в лотерею. Среди счастливчиков житель Уфы, купивший лотерейку за 40 рублей и выигравший почти 7,5 миллиона рублей.

Среди других выигравших житель Красноярска, выигравший такую же сумму, но потративший немного больше – 240 рублей. Еще два россиянина из Пензы и Симферополя выиграли, соответственно, 3,7 и 3,6 миллиона рублей. Они тоже потратили на покупку лотерейных билетов незначительные суммы от 160 до 840 рублей.