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Posted 14 августа 2019, 07:56

Published 14 августа 2019, 07:56

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

Синоптики предсказали +34 «тропических» градуса в Башкирии и Поволжье

14 августа 2019, 07:56
Северные потоки холодного воздуха будут отсечены от наших широт высотным циклоном.

Гидрометцентр дал обнадеживающий прогноз погоды на ближайшую декаду августа, касающийся, в том числе, и Башкирии. Подробности сообщила «Российская газета».

По данным синоптиков, к концу наступившей недели европейская часть страны сможет, наконец-то, согреться при теплой погода, которую, впрочем, иногда «разбавят» дожди.

Как пояснили в федеральном Гидрометцентре, такая перемена погоды объясняется тем, что из тропических широт к нам поступит атлантический циклон, а северные потоки воздуха будут отсечены высотным циклоном.

Все вышесказанное напрямую касается и Башкирии, в которой уже послезавтра, напомним прогноз Башгидромета, столбик термометра начнет двигаться вверх. Таким образом в дневное время температура воздуха может повыситься до +26-28 градусов, а в южных районах – даже до +31-34 градусов тепла.

#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Погода
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