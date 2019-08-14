Синоптики предсказали +34 «тропических» градуса в Башкирии и Поволжье

Все вышесказанное напрямую касается и Башкирии, в которой уже послезавтра, напомним прогноз Башгидромета, столбик термометра начнет двигаться вверх. Таким образом в дневное время температура воздуха может повыситься до +26-28 градусов, а в южных районах – даже до +31-34 градусов тепла.