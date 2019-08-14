Синоптики предсказали +34 «тропических» градуса в Башкирии и Поволжье

Posted 14 августа 2019, 07:56
Published 14 августа 2019, 07:56
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
Гидрометцентр дал обнадеживающий прогноз погоды на ближайшую декаду августа, касающийся, в том числе, и Башкирии. Подробности сообщила «Российская газета».
По данным синоптиков, к концу наступившей недели европейская часть страны сможет, наконец-то, согреться при теплой погода, которую, впрочем, иногда «разбавят» дожди.
Как пояснили в федеральном Гидрометцентре, такая перемена погоды объясняется тем, что из тропических широт к нам поступит атлантический циклон, а северные потоки воздуха будут отсечены высотным циклоном.
Все вышесказанное напрямую касается и Башкирии, в которой уже послезавтра, напомним прогноз Башгидромета, столбик термометра начнет двигаться вверх. Таким образом в дневное время температура воздуха может повыситься до +26-28 градусов, а в южных районах – даже до +31-34 градусов тепла.