В Башкирию спешит жаркая погода, обещают до +31 градуса
Вчера, 09:18ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Следующие выходные должны стать по-настоящему летними.
Синоптики, наконец-то, порадовали жителей Башкирии оптимистичным прогнозом погоды.
По данным специалистов Башгидромета, в следующие выходные, 10 и 11 августа, в регионе установится комфортная и по-летнему теплая погода, которую, впрочем, иногда разбавят небольшие дожди.
Ветер южный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Ночью температура воздуха опустится до +11 градусов, зато днем воздуха прогреется до +26 градусов. В южных районах потеплеет даже до +31 градуса.
В следующие дни возможно вновь небольшое похолодание.
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