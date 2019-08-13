Погода в Башкирии на этой неделе: сначала холодно, потом вернется лето
Вчера, 10:04ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Прогноз синоптиков на текущую семидневку внушает оптимизм.
На протяжении новой недели прогноз погоды порадует как любителей прохлады, так и сторонников тепла.
Так, сегодня, 13 августа, по Башкирии и в Уфе пока несколько испортят впечатление о последнем летнем месяце дожди, однако их, по прогнозам, должно быть не так уж и много при вполне спокойном ветре. Температура воздуха ночью и утром в районе +10°, +12°, днем воздуха прогреется до +20°.
Завтра еще сохранится такой же характер погоды. Но уже с четверга небо прояснится и на просторы региона вернется теплая сухая погода, которая продержится до конца недели. Температура воздуха составит +15°, +19°, днем потеплеет до +28°.
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