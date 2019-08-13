Погода в Башкирии на этой неделе: сначала холодно, потом вернется лето

Так, сегодня, 13 августа, по Башкирии и в Уфе пока несколько испортят впечатление о последнем летнем месяце дожди, однако их, по прогнозам, должно быть не так уж и много при вполне спокойном ветре. Температура воздуха ночью и утром в районе +10°, +12°, днем воздуха прогреется до +20°.