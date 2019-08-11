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Posted 11 августа 2019, 06:24

Published 11 августа 2019, 06:24

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

В Башкирии снова ожидаются ливни и кратковременное похолодание

В Башкирии снова ожидаются ливни и кратковременное похолодание

11 августа 2019, 06:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В течение недели вновь будет холодно и дождливо, но на выходных ожидается короткое потепление.

Сегодня, 11 августа, в Башкирии ожидается тепло и осадки: днем температура воздуха в целом по республике достигнет +23°, по юго-востоку до +30°, также ожидаются грозы. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

В начале недели ожидаются дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, при грозе - порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до +7...+9, максимальная температура днем достигнет +19°.

Начиная со среды, ожидается медленное потепление температуры воздуха, к выходным ожидается потепление до +25°. При этом все же ожидается переменная облачность и небольшие осадки.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Погода#Прогноз погоды
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