Предприятия Роскосмоса варят пиво, делают санки и производят арматуру

При этом для самих предприятий такое производство — иногда единственный способ выжить. Независимый эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич отмечает: «Если продукция соответствует уровню предприятия, если её производство идёт не в ущерб для основной продукции, если не ведёт к срывам сроков, то это нормально». Но соответствуют ли домашние батареи и аппарат для рогаликов уровню предприятий космической отрасли?