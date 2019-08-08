Парламент Башкирии взялся разобраться с юристами, провоцирующими дольщиков

– Нужно решить эту проблему, иначе данное явление осложнит работу застройщиков, а в конечном итоге может опять привести к обострению проблемы обманутых дольщиков, - высказал мнение депутат горсовета Уфы и член экспертного совета по строительству Госсобрания-Курултая Филюс Ишбулатов. – Почему бы недовольным дольщикам не обраться сначала к застройщику, который мог бы оперативно устранить недочет?.. А уже в случае неисполнения такой просьбы обращаться в суд.