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Posted 8 августа 2019, 13:30

Published 8 августа 2019, 13:30

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

Парламент Башкирии взялся разобраться с юристами, провоцирующими дольщиков

8 августа 2019, 13:30
Сюжет
Обманутые дольщики
Речь идет об участившихся исках о взыскании с застройщиков компенсаций за недоделки.

Накануне, 7 августа, в Госсобрании РБ, в Уфе, прошли парламентские слушания, основной темой на которых стало противодействие юристам, провоцирующим собственников квартир на судебные иски. Парламентарии назвали такое поведение дольщиков «потребительским экстремизмом в сфере строительства».

Спикер Госсобрания Константин Толкачев рассказал, что эта проблема становится день ото дня всё актуальнее. Разнокалиберные юридические фирмы нашли для себя источник прибыли в исках дольщиков против застройщиков. Они провоцируют людей на иски из-за обнаруженных дефектов строительства, причем требуют не только устранить их, но и оплатить моральный вред, который значительно превышает стоимость работ по исправлению недоделок. Юристы представляют в судах интересы новоселов и умудряются выигрывать процессы.

– Нужно решить эту проблему, иначе данное явление осложнит работу застройщиков, а в конечном итоге может опять привести к обострению проблемы обманутых дольщиков, - высказал мнение депутат горсовета Уфы и член экспертного совета по строительству Госсобрания-Курултая Филюс Ишбулатов. – Почему бы недовольным дольщикам не обраться сначала к застройщику, который мог бы оперативно устранить недочет?.. А уже в случае неисполнения такой просьбы обращаться в суд.

Башкирские депутаты намерены обратиться в Госдуму России с законодательной инициативой о внесении поправок в законы о долевом участии в строительстве и защите прав потребителей.

#Экономика#Обманутые дольщики#Новости#Дольщики
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