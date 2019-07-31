Под Уфой 200 семей обманутых дольщиков наконец-то получат ключи от своих квартир

Сегодня, 31 июля, вечером долгожданное событие запланировано в Жилом комплексе «Миловский парк». 200 семей должны получить долгожданные ключи от своих квартир. Об этом Медиакорсети сообщили в Госкомстрое РБ.

Мероприятие запланировано на шесть часов вечера, видимо, чтобы потенциальным новоселам не пришлось отпрашиваться с работы на полдня.

Но информация о предстоящем событии уже появилась в соцсетях, и ее источником стал никто иной как врио главы Башкирии Радий Хабиров, не скрывающий своей радости от происшедшего.

По его словам, поле того, как в правительстве начали проводиться «Стройчасы» и тема обманутых дольщиков была возведена в приоритет, квартиры уже смогли получить 565 семей из этой категории.

По мнению врио главы республики, в этом направлении работы появилась последовательность и системность. Однако успокаиваться на достигнутом рано поскольку работы предстоит еще много.

В реестре обманутых дольщиков пока остаётся около 2900 заявителей, но в целом речь идет примерно о 7,5 тысячах квартир в долгостроях. Вот и в «Миловском парке» о полном решении проблемы пока также говорить рано. Там еще остались проблемные корпуса с меньшей степенью готовности.

— За этими цифрами — судьбы конкретных людей, несправедливо лишённых права распоряжаться собственным жильём, — констатировал факт Радий Хабиров и дал обещание «делать максимум возможного до тех пор, пока в республике не исчезнет само словосочетание «обманутый дольщик».

Напомним, дольщики «Миловского парка» весьма активно проводили протестные акции в последнее время — одиночные пикеты, голодовки и т. д. Квартиры в данном ЖК должны были строиться по федеральной программе «Жилье для российской семьи», однако довести эту работу до конца застройщик не смог. Тем временем предпринимателю, «заварившему эту кашу», уже предъявлено обвинении в хищении 2 млрд рублей.