«Стройчас»: дольщикам под Уфой обещали ключи, корыстным юристам дадут отпор
Застройщики пожаловались на ушлых юристов.
Накануне, 29 июля, в Доме Республики, в Уфе состоялось совещание в формате «Стройчаса».
В первой части заседания был обсужден ход строительства проблемных долгостроев с обманутыми дольщиками. После сдачи в минувшие выходные одного дома в ЖК «Новобулгаково» представители Госстроя пообещали до конца года ввести в строй там еще четыре дома. А на этой неделе ими обещано вручение ключей дольщикам сразу трех домов в ЖК «Миловский парк». Речь идет о домах 5-3, 5-4 и 5-5.
После этого врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика не оставит ни одного дома, де есть обманутые дольщики.
Еще одной актуальной темой оказался так называемый «потребительский экстремизм», в проявлении которого застройщики видят «руку» тех или иных юридических компаний, которые обрабатывают собственников квартир, предлагая им судиться с застройщиками из-за недоделок. Суммы ремонта, заявляемые такими юристами, по словам участников «Стройчаса», могут в разы превышать реальные расценки на устранение дефектов. В целом такая активность юристов мешает застройщикам нормально работать
Радий Хабиров дал указание изучить этот вопрос в рамках парламентских слушаний в Госсобрании РБ и направить выработанные рекомендации руководству республики и в Верховный Суд.
Среди прочих вопросов, рассмотренных на «Стройчасе». Вице-мэр Уфы Аскат Хайруллин доложил о перспективах территориального развития столицы республики в районе Забелья. Речь шла о микрорайонах Дёма и Затон, а также населённых пунктах Романовка, Ветошникова и «Цветы Башкирии». Там запланировано построить около 8,9 тысячи кв.метров нового жилья, но для этого необходимо решить вопрос с инженерными коммуникациями, а также социальными объектами. Эти вопросы планируется скоро детально обсудить а правительстве РБ.