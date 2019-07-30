«Стройчас»: дольщикам под Уфой обещали ключи, корыстным юристам дадут отпор

Накануне, 29 июля, в Доме Республики, в Уфе состоялось совещание в формате «Стройчаса».

В первой части заседания был обсужден ход строительства проблемных долгостроев с обманутыми дольщиками. После сдачи в минувшие выходные одного дома в ЖК «Новобулгаково» представители Госстроя пообещали до конца года ввести в строй там еще четыре дома. А на этой неделе ими обещано вручение ключей дольщикам сразу трех домов в ЖК «Миловский парк». Речь идет о домах 5-3, 5-4 и 5-5.

После этого врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика не оставит ни одного дома, де есть обманутые дольщики.

Еще одной актуальной темой оказался так называемый «потребительский экстремизм», в проявлении которого застройщики видят «руку» тех или иных юридических компаний, которые обрабатывают собственников квартир, предлагая им судиться с застройщиками из-за недоделок. Суммы ремонта, заявляемые такими юристами, по словам участников «Стройчаса», могут в разы превышать реальные расценки на устранение дефектов. В целом такая активность юристов мешает застройщикам нормально работать

Радий Хабиров дал указание изучить этот вопрос в рамках парламентских слушаний в Госсобрании РБ и направить выработанные рекомендации руководству республики и в Верховный Суд.