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Posted 5 августа 2019, 11:56

Published 5 августа 2019, 11:56

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

В Башкирии прокурор попал под суд за дань, которой он обложил бизнесмена

5 августа 2019, 11:56
40-летний Наиль Халилов упорно отрицает свою вину в происшедшем.

Сегодня, 5 августа, стало известно, что завершилось следствие по делу о взятке с участием бывшего прокурора Учалинского района Наиля Халилова. Об этом сообщается на сайте следкома.

Как следует из материалов дела, Наиль Халилов фактически поставил «на поток» получение взяток за покровительство и попустительство. По крайней мере, бизнесмен (и одновременно депутат райсовета), который заявил о его незаконном «промысле» в полицию, платил прокурору почти два года. А взамен прокурор оставался глух к нарушениям, которые выявляли у бизнесмена контрольные инстанции.

Свою вину бывший прокурор не признал до сих пор. Тем временем его дело уже направлено в суд для рассмотрения.

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