В Башкирии чета супругов пыталась откупиться взяткой за 300 литров паленого алкоголя

Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, 56-летний местный житель занимался торговлей у себя дома. Там же полицейские в ходе очередного рейда и нашли канистры на 300 литров паленого алкоголя. Супруга мужчины, желая избежать возможного наказания, попыталась откупиться и предложила полицейскому взятку в размере 100 тысяч рублей. Женщина оставила деньги прямо в автомобиле правоохранителей. Тот отказался и обратился вышестоящему начальству.