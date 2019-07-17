В Башкирии чета супругов пыталась откупиться взяткой за 300 литров паленого алкоголя
17 июля, 13:29ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Житель Стерлитамака разбавлял спирт с водой и таким образом зарабатывал деньги на жизнь.
Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, 56-летний местный житель занимался торговлей у себя дома. Там же полицейские в ходе очередного рейда и нашли канистры на 300 литров паленого алкоголя. Супруга мужчины, желая избежать возможного наказания, попыталась откупиться и предложила полицейскому взятку в размере 100 тысяч рублей. Женщина оставила деньги прямо в автомобиле правоохранителей. Тот отказался и обратился вышестоящему начальству.
По данному факту в отношении «предпринимателя» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171.3 УК РФ — незаконное производство и оборот спиртсодержащей продукции, а на его супругу завели дело по другой статье - ч.3 ст. 291 УК РФ о даче взятки.
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